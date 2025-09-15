Форма поиска по сайту

15 сентября, 13:15

Памфилова сообщила об участии 26 миллионов избирателей в ЕДГ-2025

В России подвели итоги единого дня голосования (ЕДГ). По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, в выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей.

Явка составила около 47% – это на 8% выше, чем в аналогичной кампании ЕДГ 2022 года.

По данным ЦИК, уже со старта голосования были зафиксированы полмиллиона участников, а в 20 регионах победу одержали действующие главы. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не выявлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

