Новости мира: велогонка завершилась массовыми протестами в Мадриде

В Мадриде велогонка завершилась массовыми протестами. Пропалестинские активисты заблокировали движение израильской команде на финальном этапе. В акции приняли участие больше 100 тысяч человек, двоих задержали, а финал гонки отменили.

В Вашингтоне началась церемония памяти активиста Чарли Кирка. В центре искусств имени Кеннеди собрались американские политики, а на прощании в Аризоне ожидают участие президента США Дональда Трампа.

