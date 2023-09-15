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15 сентября, 07:45

Политика

Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

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Ким Чен Ын высоко оценил российскую авиационную промышленность. Глава Северной Кореи осмотрел авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Сопровождал северокорейского лидера министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В настоящее время Ким Чен Ын уже покинул Комсомольск-на-Амуре. По предварительной информации, следующая остановка его поезда – Владивосток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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