15 сентября, 07:45Политика
Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре
Ким Чен Ын высоко оценил российскую авиационную промышленность. Глава Северной Кореи осмотрел авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Сопровождал северокорейского лидера министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В настоящее время Ким Чен Ын уже покинул Комсомольск-на-Амуре. По предварительной информации, следующая остановка его поезда – Владивосток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.