В МИД РФ назвали безнравственным решение Британии не звать делегацию на похороны королевы

В российском МИД считают безнравственным решение Британии не звать делегацию из России на похороны Елизаветы II. Официальный представитель Мария Захарова назвала это попыткой использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях, в частности, для сведения счетов с нашей страной.

При этом она отметила, что российская сторона, несмотря на такие решения, выражает глубокие соболезнования британскому народу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

