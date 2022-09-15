Постпредство РФ прокомментировало резолюцию МАГАТЭ

В резолюции МАГАТЭ нет упоминаний обстрелов Запорожской АЭС, хотя именно они стали "главной проблемой с точки зрения ядерной безопасности в мире". Такое заявление сделало постпредство России при международных организациях в Вене.

В дипмиссии заявили, что страны Запада всячески выгораживают обстрелы со стороны Украины. Тем временем ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

