Новости последнего часа: кабмин выделит средства регионам РФ на размещение беженцев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин выделил 1,3 миллиарда рублей регионам России для покрытия расходов на размещение беженцев.

Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению, передает пресс-служба Минобороны республики.

Минобрнауки РФ запускает первый в стране сайт с рейтингом вузов.

