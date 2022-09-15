Российские войска разгромили пять складов с боеприпасами ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские войска разгромили пять складов с вооружением и боеприпасами ВСУ в Харьковской области и ДНР. В районе Донецка и в ЛНР в воздухе сбиты две ракеты "Точки-У".



От нападения с воздуха российских военных прикрывают расчеты зенитных ракетных систем С-300. Их работу показало Министерство обороны. Подразделения несут боевое дежурство в любую погоду и время суток. С-300 могут находить баллистические и аэродинамические ракеты, самолеты, вертолеты, а также беспилотники на разных высотах. И поражать цели на дальности более 200 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.