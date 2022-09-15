ВС РФ продолжили массированные удары по подразделениям ВСУ

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.



В Харьковской области в районе Одноробовки и Харькова ударами авиации по пунктам временной дислокации бригады территориальной обороны и отряда спецназначения "Омега" уничтожено до 30 боевиков ВСУ и 10 единиц военной техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.