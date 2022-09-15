Новости часа: в МИД РФ заявили, что США могут перейти черту с поставками вооружения Киеву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США перейдут красную черту, если решат поставить Киеву ракеты большей дальности. Об этом заявил МИД РФ.

В Приморье во время тайфуна погибли пять человек, еще 17 пострадали. Об этом сообщили местные власти.

Мотосезон в столице закроют в последние выходные сентября. Об этом рассказал Дептранс.