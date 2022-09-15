Работа по мирному договору между Арменией и Азербайджаном не останавливалась – МИД РФ

Работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась, несмотря на обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она добавила, что Россия делает все для снятия напряженности на границе и надеется на соблюдение режима прекращения огня. Способствовать этому будет миссия ОДКБ. Она должна прибыть в Ереван вечером 15 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.