Москва призывает заставить Киев прекратить расправы над мирными жителями – Захарова

Москва призывает заставить Киев прекратить расправы над мирными жителями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, объявленные Киевом "фильтрационные мероприятия" означают убийство людей. Также Захарова подчеркнула, что Украина готова к новым жертвам, лишь бы не прекращались поставки оружия и финансирование от стран Запада.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.