МОК пытается переложить политическую ответственность на спортсменов

Международный олимпийский комитет пытается переложить политическую ответственность на спортсменов. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Так он прокомментировал ситуацию, когда спортсменов из России и Белоруссии не допускают к Играм.

Накануне в МОК сообщили, что будут искать решение проблемы с отстранением олимпийцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.