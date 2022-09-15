Минобороны Армении заявило об отсутствии инцидентов на границе с Азербайджаном

Ночь на армяно-азербайджанской границе прошла относительно спокойно – существенных инцидентов не было. Об этом сообщает Минобороны Армении.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что первыми атаковали армянские военные. Обе стороны сообщили о потерях.

15 сентября конфликт двух государств обсудят члены Совбеза ООН. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.