Российские РСЗО нанесли несколько ударов по позициям ВСУ

Расчеты российских реактивных систем залпового огня "Ураган" нанесли несколько ударов по позициям ВСУ. Для этого были использованы 220-миллиметровые снаряды. После этого машины покинули позиции, чтобы избежать ответного удара.

Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.