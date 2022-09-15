ВСУ продолжили вести огонь по жилым кварталам освобожденных городов

Украинские войска в ответ продолжают вести огонь по жилым кварталам освобожденных городов. За сутки выпускается до нескольких десятков снарядов.

В основном для обстрела мирных жителей боевики используют боеприпасы западного производства. Под огонь попадают школы, больницы и детские сады.

Как люди спасаются от обстрелов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.