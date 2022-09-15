Россия дала ответ на требование Польши о возврате картин Пушкинского музея

В России ответили на требования Польши вернуть семь картин, якобы вывезенных из Германии в годы Великой Отечественной войны. В Минкульте заявили, что условия передачи культурных ценностей другим государствам регулируются федеральным законом, но официальных претензий от Варшавы они не получали.

Картины итальянских художников, о которых идет речь, находятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Как заявили министры иностранных дел и культуры Польши, Варшава считает полотна своими и будет добиваться их возвращения.

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