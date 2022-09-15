Число жертв после обстрела Херсона ВСУ выросло до четырех

Число жертв после обстрела Херсона украинскими войсками выросло до четырех человек. Об этом заявили представители экстренных служб города. Среди погибших в результате ракетного удара боевиков – двое детей.

Часть боеприпасов удалось перехватить силами российских средств противовоздушной обороны, но огонь по жилым кварталам был слишком плотным, поэтому избежать жертв не удалось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.