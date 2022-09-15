В Совбезе Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

В Совете безопасности Армении сейчас говорят, что сторонам удалось договориться о перемирии. Тем не менее российские дипломаты уже обратились к туристам с советом не планировать поездки в районы, граничащие с зоной конфликта.

Почему он вышел за пределы Нагорного Карабаха? И чем все может закончиться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.