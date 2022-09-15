Артиллерия РФ продолжила наносить огневые удары на всех направлениях на Украине

Российская артиллерия на Украине наносит массированные огневые удары на всех направлениях боевых действий. Об этом заявили в Минобороны.



На николаево-криворожском направлении провалом закончилась попытка контрнаступления украинских боевиков. В ходе боев уничтожено восемь танков, 13 боевых машин пехоты, более десятка другой бронированной техники и свыше 150 военнослужащих.

О том, что происходит в зоне проведения спецоперации, – в эфире телеканала Москва 24.