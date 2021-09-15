Более 2,6 млн избирателей примут участие в онлайн-голосовании в 7 регионах РФ

Более 2,6 миллиона человек из семи субъектов РФ примут участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

"Включено в книгу списка избирателей, то есть те, кто смогут уже проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 2 миллиона 650 тысяч 339 заявлений. Это те, кто будут исключены у себя, на своих традиционных участках, и включены в список тех, кто будет голосовать дистанционно", – пояснила она.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.