Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 23:30

Политика

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже

Эксперт оценил историческую встречу президентов России и США

Переговоры Путина и Трампа начались на Аляске

Путин и Трамп начали переговоры на Аляске

Саммит России и США начался на Аляске

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались на Аляске

Владимир Путин прибыл в Анкоридж

Российский спецборт с Путиным предположительно сел в Анкоридже

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

Саммит РФ и США на Аляске может продлиться 7 часов

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже на Аляске. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Встреча президентов проходит в формате "три на три". С российской стороны вместе с Путиным во встрече принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель лидера Стивен Уиткофф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

