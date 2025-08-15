Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже на Аляске. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Встреча президентов проходит в формате "три на три". С российской стороны вместе с Путиным во встрече принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель лидера Стивен Уиткофф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.