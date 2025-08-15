Переговоры Путина и Трампа начались на Аляске

Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 23:15

Политика

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали встречу в формате "три на три". Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров. Журналистов вывели из зала.

Президенты России и США встретились в Анкоридже в 22:00 по московскому времени. Американский лидер принял российского коллегу на аэродроме военной базы Элмендорф-Ричардсон. Главы государств с улыбками пожали друг другу руки и обменялись парой фраз.

Екатерина Ефимцева

