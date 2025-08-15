Путин и Трамп начали переговоры на Аляске

Российско-американский саммит официально стартовал на Аляске. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Встреча президентов проходит в формате "три на три". Главной темой саммита стал конфликт на Украине. Кроме того, лидеры обсудят проекты экономического сотрудничества России и США.

Ожидается, что саммит может продлиться 6–7 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.