Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 22:20

Политика

Владимир Путин прибыл в Анкоридж

Владимир Путин прибыл в Анкоридж

Российский спецборт с Путиным предположительно сел в Анкоридже

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

Саммит РФ и США на Аляске может продлиться 7 часов

Российский президентский борт прибудет на Аляску в 22:00

Песков рассказал, где Трамп встретит Путина на Аляске

Российский президентский борт вылетел из Магадана на Аляску

Эксперт рассказал о ситуации на российском фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Песков назвал время прибытия Путина на Аляску

Трамп прибудет на Аляску первым и лично встретит Путина

Владимир Путин прибыл в Анкоридж для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Самолет президента России приземлился на аэродроме военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Встреча президентов пройдет в формате "три на три", а не "один на один". Со стороны России вместе с Путиным будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

