15 августа, 22:20Политика
Владимир Путин прибыл в Анкоридж
Владимир Путин прибыл в Анкоридж для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Самолет президента России приземлился на аэродроме военной базы Элмендорф-Ричардсон.
Встреча президентов пройдет в формате "три на три", а не "один на один". Со стороны России вместе с Путиным будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
