Владимир Путин прибыл в Анкоридж для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Самолет президента России приземлился на аэродроме военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Встреча президентов пройдет в формате "три на три", а не "один на один". Со стороны России вместе с Путиным будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

