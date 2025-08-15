Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 21:15

Политика

Российский спецборт с Путиным предположительно сел в Анкоридже

Российский спецборт с Путиным предположительно сел в Анкоридже

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

Саммит РФ и США на Аляске может продлиться 7 часов

Российский президентский борт прибудет на Аляску в 22:00

Песков рассказал, где Трамп встретит Путина на Аляске

Российский президентский борт вылетел из Магадана на Аляску

Эксперт рассказал о ситуации на российском фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Песков назвал время прибытия Путина на Аляску

Трамп прибудет на Аляску первым и лично встретит Путина

Еще один самолет из России приземлился на Аляске, где пройдет встреча Путина и Трампа

Спецборт предположительно Владимира Путина сел в Анкоридже на Аляске. Здесь у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. За полетом самолета в режиме онлайн следили более 190 тысяч человек.

Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы "тет-а-тет", где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров – поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика