Российский спецборт с Путиным предположительно сел в Анкоридже

Спецборт предположительно Владимира Путина сел в Анкоридже на Аляске. Здесь у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. За полетом самолета в режиме онлайн следили более 190 тысяч человек.

Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы "тет-а-тет", где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров – поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

