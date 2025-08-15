Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 августа.

Спецборт, на котором предположительно летит Владимир Путин, вошел в воздушное пространство США. За полетом следят почти 70 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп обещал лично встретить российского лидера у трапа. Саммит РФ и США на Аляске может продлиться 6–7 часов.

В Москву прибыл ковчег с частицами мощей Николая Чудотворца. Он останется в столице на шесть дней.

220-й маршрут электробуса запустили в столице. Он перевозит пассажиров от метро "Теплый стан" до станции МЦД Кокошкино. На некоторых линиях работает транспорт малой вместимости.