Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 13:15

Политика

В США заявили, что сразу по прибытии на Аляску Путина лично поприветствует Трамп

Владимира Путина на Аляске намерены принять с наивысшими почестями. Президент США Дональд Трамп лично поприветствует его по прибытии, сообщают американские журналисты.

Пока лидеры стран не прилетели на место. Перед переговорами на Аляске Путин сначала посетит Магадан.

Саммит состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа в 22:00 по московскому времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина Станислав Кулик Анна Макарова

