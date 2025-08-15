В Госдуме предложили ввести штрафы за буллинг и кибербуллинг. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР.

Парламентарии обратили внимание на то, что в настоящее время в законодательстве России отсутствует административная ответственность за травлю детей в школе и интернете. Теперь же они предлагают установить штрафы для физических, должностных и юридических лиц в размере от 10 до 500 тысяч рублей.

