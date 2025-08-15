Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 07:15

Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР

Еще два населенных пункта в ДНР были взяты Вооруженными силами РФ под контроль. Подразделения группировки "Восток" освободили Искру, а бойцы "Южной" группировки – Щербиновку. Об этом сказано в телеграм-канале Минобороны России.

Группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны около Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

