ВС РФ пресекли новые попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области

Российские военные пресекли новые попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские формирования планировали продвинуться в районах шести населенных пунктов.

Между тем ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крепец и зачистили Мартыновку. Представители МЧС сообщали, что основную часть жителей приграничных районов эвауировали в безопасные зоны.

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