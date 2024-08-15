Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 22:15

Политика

ВС РФ пресекли новые попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области

ВС РФ пресекли новые попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области

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Российские военные пресекли новые попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские формирования планировали продвинуться в районах шести населенных пунктов.

Между тем ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крепец и зачистили Мартыновку. Представители МЧС сообщали, что основную часть жителей приграничных районов эвауировали в безопасные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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