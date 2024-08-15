15 августа, 22:15Политика
ВС РФ пресекли новые попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области
Российские военные пресекли новые попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские формирования планировали продвинуться в районах шести населенных пунктов.
Между тем ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крепец и зачистили Мартыновку. Представители МЧС сообщали, что основную часть жителей приграничных районов эвауировали в безопасные зоны.
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