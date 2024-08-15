Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

15 августа, 14:30

Политика

На тестовом голосовании 23 августа будут доступны все способы волеизъявления

На тестовом голосовании 23 августа будут доступны все способы волеизъявления

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Тестирование системы электронного голосования для москвичей пройдет 23 августа. Об этом 15 августа заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Жители столицы смогут проголосовать любым удобным способом: дистанционным электронным, с помощью терминала или бумажных бюллетеней на участке.

Выборы депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут с 6 по 8 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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