На тестовом голосовании 23 августа будут доступны все способы волеизъявления

Тестирование системы электронного голосования для москвичей пройдет 23 августа. Об этом 15 августа заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Жители столицы смогут проголосовать любым удобным способом: дистанционным электронным, с помощью терминала или бумажных бюллетеней на участке.

Выборы депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут с 6 по 8 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.