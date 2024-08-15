Российский Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Курской области

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в Курской области. Цели уничтожены.

Также стало известно, что Вооруженные силы России зачистили Мартыновку Курской области от ВСУ. Как сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, в Суджанском районе идет освобождение других населенных пунктов. В этом же районе работают сотрудники Росгвардии, которые занимаются поиском и ликвидацией диверсионно-разведывательных групп противника не только в Курской, но в Брянской и Белгородской областях.

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