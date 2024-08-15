ВС РФ зачистили Мартыновку Курской области от ВСУ

Вооруженные силы России зачистили Мартыновку Курской области от ВСУ. Как сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, в Суджанском районе идет освобождение других населенных пунктов. В этом же районе работают сотрудники Росгвардии, которые занимаются поиском и ликвидацией диверсионно-разведывательных групп противника не только в Курской, но в Брянской и Белгородской областях.

По данным на 15 августа, бои идут в нескольких приграничных районах Курской области. По данным Минобороны РФ, за 14 августа потери ВСУ составили 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, включая два танка.

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