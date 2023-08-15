Дебаты кандидатов на должность мэра столицы прошли на телеканале Москва 24

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов на должность мэра Москвы. Участие принимали кандидат от партии "Справедливая Россия – За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев, кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.