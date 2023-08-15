Во вторник, 15 августа, Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе, где он поделился с ними планами по развитию Москвы. Участниками встречи стали известные деятели культуры, врачи, учителя, спортсмены.

Кроме того, на встрече присутствовали главы городских предприятий, предприниматели, в число которых вошли победители конкурса "Лидеры цифровой трансформации", представители высшего образования, актив Совета ветеранов, общественных советников, волонтеры, активисты "Единой России", а также депутатский корпус.

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