Вооруженные силы России нанесли значительный ущерб украинскому ВПК в результате высокоточного удара по ключевым предприятиям. По данным Минобороны РФ, украинские войска несут огромные потери и в зоне СВО. Только за сутки на разных направлениях ВСУ лишились порядка 800 военных.

Также сообщается, что в районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.