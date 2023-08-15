15 августа, 18:15Политика
ВС РФ нанесли ущерб украинскому ВПК в результате удара по ключевым предприятиям
Вооруженные силы России нанесли значительный ущерб украинскому ВПК в результате высокоточного удара по ключевым предприятиям. По данным Минобороны РФ, украинские войска несут огромные потери и в зоне СВО. Только за сутки на разных направлениях ВСУ лишились порядка 800 военных.
Также сообщается, что в районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.