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15 августа, 18:15

Политика

ВС РФ нанесли ущерб украинскому ВПК в результате удара по ключевым предприятиям

ВС РФ нанесли ущерб украинскому ВПК в результате удара по ключевым предприятиям

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Вооруженные силы России нанесли значительный ущерб украинскому ВПК в результате высокоточного удара по ключевым предприятиям. По данным Минобороны РФ, украинские войска несут огромные потери и в зоне СВО. Только за сутки на разных направлениях ВСУ лишились порядка 800 военных.

Также сообщается, что в районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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