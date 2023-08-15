Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне СВО

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации. Эти ракеты производит Франция. Российские средства ПВО перехватили четыре такие ракеты.

Кроме того, в Краматорске поражен украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, также отражены попытки ВСУ наступать на запорожском, купянском, донецком и краснолиманском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.