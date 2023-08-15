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15 августа, 16:15

Политика

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне СВО

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне СВО

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Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" на краснолиманском направлении

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации. Эти ракеты производит Франция. Российские средства ПВО перехватили четыре такие ракеты.

Кроме того, в Краматорске поражен украинский пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, также отражены попытки ВСУ наступать на запорожском, купянском, донецком и краснолиманском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
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