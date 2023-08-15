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Политика

ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ в южном секторе спецоперации

ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ в южном секторе спецоперации

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В южном секторе спецоперации экипажи танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82А во время атаки уничтожили огневые точки ВСУ в лесу и в населенных пунктах. Кадры их работы опубликовали в Минобороны.

Действовать военным пришлось в крайне сложных условиях: в ближнем бою противник активно применяет ручные противотанковые комплексы. При этом экипажи РФ не только прикрывают наступающие подразделения, но и помогают эвакуировать с поля боя поврежденную технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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