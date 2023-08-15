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07:45

Политика

ВС РФ взяли 3 опорных пункта и 3 наблюдательных поста ВСУ в Харьковской области

ВС РФ взяли 3 опорных пункта и 3 наблюдательных поста ВСУ в Харьковской области

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Три опорных пункта и три наблюдательных поста взяли российские штурмовые группы у поселка Ольшана в Харьковской области. Поддерживала мотострелков бронетехника. Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-72Б3М.

Перед атакой пехоты они нанесли удар по укрепрайону ВСУ. Замаскированные позиции и склады с боеприпасами ранее обнаружила разведка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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