07:15Политика
Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" на краснолиманском направлении
Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на краснолиманском направлении. По позициям противника, спрятанным в лесополосе, отработали реактивные системы залпового огня "Град".
Они сделали несколько выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 10 километров до цели. Как говорят бойцы, был применен метод "огневого прочесывания", когда под ударом находится сразу большая площадь, а потому и урон противнику более значительный.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.