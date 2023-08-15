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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" на краснолиманском направлении

Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" на краснолиманском направлении

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Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на краснолиманском направлении. По позициям противника, спрятанным в лесополосе, отработали реактивные системы залпового огня "Град".

Они сделали несколько выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 10 километров до цели. Как говорят бойцы, был применен метод "огневого прочесывания", когда под ударом находится сразу большая площадь, а потому и урон противнику более значительный.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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