Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град" на краснолиманском направлении

Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили укрепрайон ВСУ на краснолиманском направлении. По позициям противника, спрятанным в лесополосе, отработали реактивные системы залпового огня "Град".

Они сделали несколько выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 10 километров до цели. Как говорят бойцы, был применен метод "огневого прочесывания", когда под ударом находится сразу большая площадь, а потому и урон противнику более значительный.

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