Новости последнего часа: Литва перестала выдавать визы россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Литва не выдает визы россиянам, за исключением отдельных случаев, сообщил временный поверенный РФ.

В Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах из-за роста заболеваемости ковидом, рассказали власти.

Около полутора тысяч человек эвакуировали в Валенсии из-за природного пожара, заявили в СМИ.