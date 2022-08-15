Число мирных жителей Донецка, погибших в результате обстрелов, увеличилось до четырех

Число мирных жителей Донецка, погибших сегодня в результате обстрелов со стороны украинской армии, увеличилось до четырех. Об этом сообщили власти ДНР.

Тем временем, по информации от Минобороны, в Харьковской области авиацией РФ уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Другие подробности о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.