Польша подготовит концепцию отмены "шенгена" для россиян

Польша готовит концепцию отмены шенгенских виз для россиян. Цель в том, чтобы ни одна страна ЕС не выдавала шенген. Об этом сообщает польский МИД.

Ранее идею приостановить выдачу виз высказывали в странах Прибалтики. Эстония уже начала запрещать въезд гражданам России. Многие москвичи в данный момент оформляют визы "на всякий случай", опасаясь, что в ближайшее время такой возможности не будет.

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