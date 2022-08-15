Российская авиация уничтожила в Харьковской области базу иностранных наемников. Пункт их временной дислокации располагался в районе населенного пункта Золочев. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.

Об этом и других подробностях о ходе спецоперации рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.