Польша начала готовить концепцию отмены шенгенских виз для россиян. Цель в том, чтобы ни одна страна ЕС не выдавала "шенген" россиянам. Об этом сообщил польский МИД.

Ранее идею приостановить выдачу виз высказывали в странах Прибалтики. Эстония уже начала запрещать въезд гражданам России. Многие москвичи начали оформлять визы на всякий случай, опасаясь, что в ближайшее время такой возможности не будет.

Есть ли очереди за "шенгеном"? И могут ли закрыть Европу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.