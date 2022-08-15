Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу туристических виз россиянам

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал отбирать уже выданные виды на жительство и визы у граждан, которые поддерживают спецоперацию России. Таким образом президент Латвии присоединился к ограничениям, которые пытаются ввести некоторые члены Евросоюза.

Кто все это затеял? Какие европейские страны тормозят россиян? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.