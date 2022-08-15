Союзные войска России прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлии

Союзные войска прорвали оборону украинских вооруженных формирований на Угледарском направлении. Как сообщили в администрации ДНР, боевики понесли тяжелые потери и отступили.

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