Новости последнего часа: в ДНР за день три человека погибли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ДНР за день три человека погибли, 11 ранены при обстрелах со стороны ВСУ. Такую информацию предоставил штаб ДНР.

Два человека госпитализированы в результате утечки газообразного вещества на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил департамент здравоохранения.

Туристы с ноября смогут посещать Катар только при наличии удостоверения болельщика ЧМ. Об этом заявила спортивная платформа.