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15 июля, 19:15

Политика

Лавров заявил, что США осведомлены о позиции РФ на переговорах в Стамбуле

Лавров заявил, что США осведомлены о позиции РФ на переговорах в Стамбуле

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США ознакомлены с позицией РФ на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне американский президент Дональд Трамп высказался о конфликте на Украине и выдвинул ультиматум. Он призвал к прекращению боевых действий в течение 50 дней, в противном случае США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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