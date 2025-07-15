Лавров заявил, что США осведомлены о позиции РФ на переговорах в Стамбуле

США ознакомлены с позицией РФ на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне американский президент Дональд Трамп высказался о конфликте на Украине и выдвинул ультиматум. Он призвал к прекращению боевых действий в течение 50 дней, в противном случае США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.