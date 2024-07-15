Дональд Трамп не стал менять свой рабочий график из-за покушения

Дональд Трамп не стал менять свой рабочий график в связи с покушением и прибыл на съезд республиканской партии США. Там его должны объявить кандидатом в президенты.

Трамп рассказал, что при покушении во время предвыборного митинга его спас поворот головы. Дело в том, что политик отвлекся на плакаты с надписями о нелегальных мигрантах.

Кто стоит за нападением? И какие еще покушения на первых лиц известны в истории США? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.