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15 июля, 13:45

Политика

Дональд Трамп не стал менять свой рабочий график из-за покушения

Дональд Трамп не стал менять свой рабочий график из-за покушения

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Дональд Трамп не стал менять свой рабочий график в связи с покушением и прибыл на съезд республиканской партии США. Там его должны объявить кандидатом в президенты.

Трамп рассказал, что при покушении во время предвыборного митинга его спас поворот головы. Дело в том, что политик отвлекся на плакаты с надписями о нелегальных мигрантах.

Кто стоит за нападением? И какие еще покушения на первых лиц известны в истории США? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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